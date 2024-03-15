メ～テレ（名古屋テレビ） 男性3人からあわせて現金1憶5000万円以上をだまし取ったとして、詐欺などの罪に問われている「頂き女子りりちゃん」こと渡辺真衣被告(25)の裁判が結審しました。 名古屋地裁で開かれた15日の裁判。 白いスウェットに白いめがねをかけて被告人質問で渡辺被告は「本当にいけないことをしてしまったと思います」と涙ながらに述べました。 起訴状などによりますと、渡辺被告は2021年からの2年間