ロシア大統領選の投票が15日始まった。17日夜に締め切られるが、プーチン大統領の通算5期目は動かない情勢だ。ただ、ウクライナ侵攻後は政権批判への弾圧を強め、反戦候補も締め出した。政権の「正統性」を国内外に示すためにも、「圧勝」の形をつくるとみられる。【写真】プーチン氏の思想に「純化」されるロシア至るところにプロパガンダ投票は、時差の関係でロシア極東から始まった。大統領選にはプーチン氏に加えて、