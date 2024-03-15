元大食いYouTuberで美容系インフルエンサー「牛乳ちゃん」が2024年3月14日、家具が姪に落書きされてしまったとし、「泣きそう。うち子供出禁にする」とXで嘆いた。「請求した方がいいと言われますが姪なので...」牛乳ちゃんは14日にXで、「至急落とし方教えてください。泣きそう。うち子供出禁にする」とし、青とピンクのペンで落書きされた家具の写真を公開した。同日に更新したインスタグラムのストーリーズでも、「姪をどう処刑