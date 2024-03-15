大阪・西成区役所は、今春に保育施設への入所を希望して「フルタイム」の就労証明書を提出した母親を、誤った事務手続きで「時短勤務」と判断、結果として希望する保育施設に入所できなかったことを公表、謝罪しました。母親は「謝られても子どもが入れるわけではないですよね」と話したということです。大阪市によりますと、母親は申請当初は、短時間勤務の就労証明書で申し込み、その後フルタイム勤務に変更して、去年１１