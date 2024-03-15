ロビーは人の波…大谷翔平投手らが入国したあとで事件発生大谷翔平投手ら米大リーグ・ドジャースの一行が15日午後、韓国の仁川国際空港に到着した。大歓声の中で入国し、到着ロビーを通り過ぎる中で、デーブ・ロバーツ監督に生卵が投げつけられる場面があったと韓国メディアが伝えている。韓国の放送局「KBS」が「ドジャース監督に飛んだ卵…韓国にいらしたお客様に何を」という記事で伝えている。記事は「大谷翔平ら選手た