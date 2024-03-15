女優の西田尚美（５４）が１５日、自身のＸ（旧ツイッター）を更新。１７年間所属した鈍牛倶楽部を退所し、今後はフリーとして活動することを発表した。この日、「今までお世話になった鈍牛倶楽部を辞めてフリーになります。心機一転、新しい気持ちで前進です。どうぞよろしくお願いいたします」と、つづった西田。鈍牛倶楽部には２００７年から１７年間、所属してきたが、今回、退所となった。西田は新たなスタートを切った