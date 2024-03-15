最新の『住みたい街ランキング』が発表され、1位が横浜、2位が大宮となり、初めて1位と2位を東京以外の町が占めました。都心の1億円を超えるマンションの売れ行きが好調な一方で、東京から転出する子育て世帯が増加しています。【図で解説】止まらないマンション価格高騰…ネットでは「2人目は諦めた」の声も外国人資産家には人気■「住みたい街ランキング」に異変首都圏版の2024年の住みたい街ランキングです。1位 横浜、2