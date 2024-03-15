中国・天津市で路上に停車していた路線バスに別のバスが追突して2台とも炎上し、運転手1人が死亡、乗客37人がケガをしました。中国のSNSに投稿された映像からは、車が行き交う路上で縦に並んだ2台のバスが激しく炎上し、黒煙が上がる様子が確認できます。その後、消防隊がバスに放水し、消火する様子も映し出されています。地元警察によりますと、15日朝、天津市の路上で故障のため停車していた路線バスに別のバスが追突し、出火し