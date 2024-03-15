MLB・ドジャースの選手や関係者は15日、韓国・ソウルで行われる開幕戦に向け、仁川空港に到着しました。ドジャースの中で最初に姿を現したのは大谷翔平選手。韓国のファンは「レッツゴー大谷！」と声をかけるなど、興奮の中登場した大谷選手ですが、その後ろには夫人の姿もあり、時折後ろを振り返って夫人の様子を確かめる姿も見られました。続いて現れたのは水原一平通訳とその夫人。空港のファンは水原通訳へも「イッペイ！イッ