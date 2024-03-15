MLB・ドジャースの大谷翔平が15日、開幕戦を行う韓国に到着しました。午後2時48分、仁川空港の報道陣やファンの前に姿を現した大谷選手。その約2メートル後ろには夫人の姿も見られ、到着したドジャースのチームの中で最初に姿を見せました。空港では「レッツゴー大谷！」と声をかけるファンの姿もあり、その人気の高さをうかがわせました。