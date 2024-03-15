3月10日、JR宇都宮線で「トコジラミ」を発見したという情報がSNSに投稿されました。韓国・フランスでも社会問題となった害虫「トコジラミ」が、日本でも増加しています。春から夏にかけ、さらに活発化するトコジラミ。その生態と対策について国立環境研究所室長の五箇公一氏に聞きます。【写真を見る】「針で突き刺されるような耐え難いかゆみ」トコジラミ日本でも増加実はカメムシの一種？専門家が生態と対策を徹底解説【ひるお