メジャーリーグ・ドジャースの大谷翔平選手が15日午後3時頃、韓国・仁川空港に到着した。空港のゲートから姿を現した大谷選手の隣には、日本時間の15日未明に写真を公表していた妻の姿もあった。2人は大歓声の中、笑顔を見せながら足早に空港を後にした。空港には到着前からすでに大谷選手の横断幕が張られ、多くのファンが集まるなど大谷フィーバーが始まっていた。徹夜で待つ熱狂的なファンも多いが、やはり大谷選手が妻の写真を