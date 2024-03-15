高知県いの町立仁淀病院の５０歳代の男性医師が、業務中に看護師や薬剤師らに威圧的な言動を取り、町がパワハラ行為と認定していたことがわかった。医師は昨年末に自主退職した。町によると、医師は昨年、院内で業務指示する際、複数の看護師らに「これもできないのか」「遅い」「刺すぞ」などと大声で威圧。手術中にどなりつけることもあったという。町は懲戒委員会を設置して調査。医師や看護師らから聞き取りをした上で、