ニューヨーク時事】米中西部ミシガン州の高校で２０２１年、当時１５歳の少年が銃を乱射し１１人を死傷させた事件で、地元裁判所の陪審は１４日、過失致死罪に問われていた少年の父親（４７）に有罪評決を下した。母親も先月、同じ罪で有罪となっている。米メディアによると、子どもが引き起こした学校での銃乱射事件で、両親が過失致死罪で起訴されたのはこの事件が初めて。閉廷後の記者会見で検察は「（犠牲となった）子ど