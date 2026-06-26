今回紹介するお店はこちら！Shop.1【四条烏丸】和菓子みたいな菓子パンが話題！／Boulangerie MASH kyoto「MASH kyoto（マッシュ きょうと）」があるのは地下鉄四条駅・阪急烏丸駅から、南へ徒歩4、5分ほどのエリア。京都の中心部にあり、観光のついでなどにも立ち寄りやすい立地です。古民家を改築した建物は、古風なたたずまいのなかに現代らしさをほんのり宿した印象的な店構え。左下から「粽あんぱん」275円※祇園祭限定、「藤