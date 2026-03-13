屋根のないオープンバスで巡る桜スポット伊豆は四季を通して美しい花々が咲く観光地。桜の名所も多数あります。「界 アンジン」と「界 伊東」では、2024年3⽉27⽇（金）〜4⽉7⽇（火）の期間、周囲の桜スポットを駆け巡る「桜オープンバスツアー」を運⾏。宿泊者限定で特別なお花見を体験できます。「界 アンジン」を出発し、「界 伊東」を経由したあと、“伊豆の瞳”とよばれる美しい火山湖「一碧