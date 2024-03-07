埼玉県公園緑地協会は5日、県営水上公園での水着撮影会について新たな「開催許可条件」と「開催の手引き（ガイドライン）」を公表した。有識者による撮影会の在り方検討会の提言を受け、決定した。参加者の年齢制限を設けたほか、過激な水着・ポーズを禁止し、手引きで図示した。【写真】協会が公表した開催のガイドライン手引きなどによると、出演、入場とも18歳未満は禁止とし、主催者が運転免許証などで年齢を確認しなけれ