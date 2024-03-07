現地を視察したウクライナのゼレンスキー大統領とギリシャのミツォタキス首相ら/Ukrainian Presidential Press Service/Reuters（ＣＮＮ）ウクライナ南部オデーサに６日、ロシア軍のミサイル攻撃があり、訪問していた同国のゼレンスキー大統領とギリシャのミツォタキス首相の車列からわずか５００メートルのところに着弾した。情報筋が明らかにした。この情報筋によると、首脳ら一行は攻撃の衝撃を感じ、煙の「キノコ雲」を目にし