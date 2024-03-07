セブン＆アイ・ホールディングスが米投資ファンドに昨年売却した百貨店「そごう・西武」の社員を数十人、出向者として今春にも受け入れることが６日、分かった。旗艦店の西武池袋本店（東京都豊島区）にはヨドバシカメラが出店する予定で、百貨店の売り場面積縮小で生じる余剰人員をグループ企業で受け入れる方針だ。井阪隆一セブン＆アイ社長は売却に先立つそごう・西武労働組合との話し合いで「売却後も雇用維持の協議を続け