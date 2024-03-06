中居正広が３日放送のフジテレビ「だれかｔｏなかい」で、ゲストの仲間由紀恵と紅白歌合戦の司会で３回共演した話題から、互いの司会業について語った。二宮和也が、中居に「ここまで司会をするとは思ってなかったですよね？」と聞くと、中居は「そうだね」と応じた。しかし、続けて二宮が「だって歌って踊ってたんですから」と発言すると、中居が「おどって…ちょっと待て！」とストップをかけた。中居は、あくまで今でも歌