大阪のコリアタウンの注目エリアに移転オープンした「ドゥドジカフェ工房」大阪のコリアタウン近くにあった人気カフェ「ドゥドジカフェ」が現在の場所に移転オープンしたのは、2026年5月のこと。大通りから一本入った閑静な桑津街道沿い。彌榮神社周辺に話題店が立ち並びはじめ、人の往来が見られるようになったコリアタウンの注目エリアです。元々お菓子作りの工房として使用していた場所の2階にカフェを移転し、工房とカフェスペ