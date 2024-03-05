北海道江別市の認定こども園「若葉幼稚園」の職員らが5日、同市内で記者会見を開き、同幼稚園の河野行秀理事長（75）から「セクハラ被害を受けた」と訴えた。札幌地域労組若葉幼稚園支部は理事長に対する厳正な処分を求め、同幼稚園を運営する「江別キリスト教学園」に申し入れ書を提出した。提出は4日付。政府、保育士の性暴力記録を一元管理施設側、採用時に確認義務労組によると、河野理事長は遅くとも2021年夏ごろから、