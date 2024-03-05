大阪医科薬科大学病院（大阪府高槻市）で昨年9月、入院していた生後2カ月の男児が不整脈を発症した際、それを知らせるアラームに気付くのが遅れ、その後、男児の脳に障害が残ったことが捜査関係者らへの取材でわかった。男児は約5カ月後の今年2月に死亡。大阪府警は当時の状況について業務上過失致死容疑も視野に調べている。【写真】心臓手術の2カ月後、命落とした兄無念の弟は医療事故調査を求めた捜査関係者や遺族による