女性職員への99のセクハラなどを認定された岐阜県岐南町の小島英雄町長（74）が5日、辞職した。退庁時に報道陣の取材に応じた小島氏は「町民は私が一生懸命がんばっていたことは知っていると思うが、迷惑をかけたことは間違いない」と語った。退庁時に報道陣の取材に応じる岐阜県岐南町の小島英雄町長=2024年3月5日、岐南町役場、保坂知晃撮影小島氏はこの日の午後、町の幹部会議に出席するために登庁した。小島氏によると、会