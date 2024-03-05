女性から現金を詐取したとして、大阪府警は5日、詐欺の疑いで特定抗争指定暴力団山口組系組員の男を逮捕した。男は特殊詐欺グループに電話回線を提供し、全国で約850人、約20億円の詐欺被害に関与したとみられる。