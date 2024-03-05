ロンドン警視庁は4日、1995年に当時F1ドライバーだったゲルハルト・ベルガーさんから盗まれた赤いフェラーリをこのほど英国で発見し、回収したと発表した。英BBCなどが報じた。経緯は不明だが、フェラーリ盗難後、日本に運ばれていたとみられるという。【写真】ナイジェリア人が日本で財布拾ったら…大統領の心震えた報道によると、回収されたフェラーリは「F512M」でベルガーさんの自家用車だった。1995年4月、ベルガーさん