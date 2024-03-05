日本自衛隊内の性暴行を告発した元女性自衛隊員の五ノ井里奈さん（２４）が米国政府が授与する「世界の勇気ある女性賞（ＩｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌＷｏｍｅｎｏｆＣｏｕｒａｇｅＡｗａｒｄ）」を受賞した。５日、ＮＨＫなどによると、五ノ井さんは４日（現地時間）、米国ワシントンＤＣホワイトハウスで開かれた授賞式に出席してファーストレディーのジル夫人とブリンケン米国務長官からの祝いを受けた。国務省は五ノ井さ