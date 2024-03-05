テレビ朝日系「激レアさんを連れてきた。」（月曜・後１１時１５分）が４日に放送され、代役ＭＣに元国民的アイドルが登場した。ＭＣの弘中綾香アナウンサーが昨年１０月２３日の放送をもって産休・育休入りし、翌１０月３０日の放送からは代役が週替わりで登場している。この日、清楚な白衣姿で現れたのは元ＡＫＢ４８の横山由依。「『激レアさんを連れてきた。』本日進行を務めます、横山由依です。よろしくお願いします」と