福岡県警によると、5日午後3時35分ごろ、同県春日市内で車が歩道に乗り上げ、事故を起こしているとの110番があった。消防などによると、小学生数人が巻き込まれ、12歳の女児3人が救急搬送されたが、全員意識があったという。【写真で見る】社会に衝撃を与えた事件現場近くにある春日市立春日北小学校（同市岡本1）の関係者によると、搬送された3人は同小の児童といい、下校途中だったとみられる。現場はJR南福岡駅から西約1