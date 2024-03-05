全身の筋力が徐々に衰える難病の筋萎縮性側索硬化症（ALS）を患っていた女性の依頼を受け、薬物を投与して殺害したとして、嘱託殺人などの罪に問われた医師、大久保愉一（よしかず）被告（45）の裁判員裁判で、京都地裁（川上宏裁判長）は5日、懲役18年（求刑・懲役23年）の判決を言い渡した。別の高齢男性への殺人罪にも問われていた。父の手術拒否殺害容疑の医師「周囲を不幸に」嘱託殺人罪について、大久保被告はこれまで