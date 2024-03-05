TBSの4月期改編説明会が5日、東京・赤坂の同局で行われ、今月末をもってレギュラー放送を終了する紀行クイズ番組「世界ふしぎ発見！」（土曜後9・00）の後番組を発表した。新番組は、お笑いコンビ「ハライチ」澤部佑（37）と同局杉山真也アナウンサー（40）がMCを務める「世の中なんでもHOWマッチいくらかわかる金（かね）？」。新たに「お金」に関する新感覚クイズ番組が誕生する。1986年4月に放送を開始した「世界ふしぎ発