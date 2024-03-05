横浜銀行からアパートローン3億8千万円をだまし取ったとして、警視庁は5日、三菱UFJ信託銀行の行員の松田大樹（おおき）（47）=東京都品川区=、不動産コンサル会社社長の藤本優（31）=東京都港区=の両容疑者ら男4人を詐欺などの疑いで逮捕し、発表した。警視庁は、藤本容疑者らが2019〜22年、同様の手口で複数の銀行から計約32億円をだまし取ったとみて調べている。■実在の金融機関に似せた架空サイトを作成捜査2課によると、