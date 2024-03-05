全身の筋力が徐々に衰える難病の筋萎縮性側索硬化症（ALS）を患っていた女性の依頼を受け、薬物を投与して殺害したとして、嘱託殺人などの罪に問われた医師、大久保愉一（よしかず）被告（45）の裁判員裁判の判決で、京都地裁（川上宏裁判長）は5日、主文の言い渡しを後回しにし、理由の読み上げから始めた。別の高齢男性への殺人罪などにも問われており、検察側は懲役23年を求刑している。父の手術拒否殺害容疑の医師「周囲を