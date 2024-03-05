一部週刊誌で不倫疑惑を報じられた自民党の広瀬めぐみ参院議員（岩手選挙区）が5日、地元の盛岡市で報道陣の取材に応じた。広瀬氏は不倫関係にあったことを認め、同党岩手県連副会長を辞任したと明らかにした。【写真】自民女性局のフランス研修写真が物議SNSに投稿広瀬氏は週刊誌の報道が事実だとしたうえで、「支援者や国民の信頼を損ない、誠に申し訳ございませんでした」と涙ながらに謝罪。今後は家族を大切にし、国民の