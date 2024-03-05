明治のキャンディー状菓子「チェルシー」の出荷が月内に終了することが４日に明らかになり、ネット上では一夜明けた５日もＳＮＳで消費者らの投稿が続いている。Ｘ（旧ツイッター）では「悲しすぎる」「コンビニに行ったけどなかった」「一つの時代が終わった」などと?悲報?への思いが続々と寄せられた。１９７１年に発売されたチェルシー。「バタースカッチ」など全６商品が、店頭からなくなり次第、販売が終わる。販売低迷