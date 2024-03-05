日本のみならず、米国やアジア各国も大騒ぎしているドジャース大谷翔平（29）の電撃結婚発表。祝福ムードに包まれる一方で、日本のネット上では「大谷ハラスメントだ」というネガティブな声が出始めている。【続きを読む】大谷翔平 結婚発表の「とばっちり被害」…日本メディア牽制も、極端な秘密主義に米国ではイチャモンこの「大谷ハラスメント」という造語はもともと、教育現場で教師が生徒に対してが大谷の言葉や姿勢を