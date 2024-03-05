フランスで4日、女性が人工妊娠中絶を選択する権利を、憲法に加える法案が可決されました。フランスの上院（元老院）と下院（国民議会）は4日、パリ郊外のベルサイユ宮殿で、合同会議を開き、女性が人工妊娠中絶を選ぶ権利を新たに憲法に加える法案を賛成多数（賛成780票、反対72票）で可決しました。フランスでは、1975年に中絶が合法化され、国民の約8割が合法化を支持しています。フランスメディアによりますと、中絶