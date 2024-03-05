中米ハイチでは、政権打倒を訴える武装集団が、刑務所から受刑者3000人以上を脱走させるなど混乱が続いています。【映像】現地の様子ロイター通信などによりますと、ハイチでは2日、刑務所2カ所が武装集団の襲撃を受け、3000人以上の受刑者が脱走したとみられています。これを受け政府は3日、非常事態宣言を出し、一部の地域には72時間の夜間外出禁止令を出しました。武装集団を率いるギャングのリーダーはハイチのアリエ