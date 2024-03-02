2日午前11時半ごろ、長野県小谷村にある北アルプスの「風吹岳」付近で雪崩が発生し、10人が巻き込まれたと警察に通報があった。長野県警大町署によると、うち男性2人が県警のヘリコプターで救助され、8人も自力で下山したという。2人は搬送時に意識があり、命に別条はないという。（野間あり葉）