先月、福岡市の団地で同居する弟を包丁で切りつけたとして逮捕された23歳の男が、自宅に放火した疑いで再逮捕されました。現住建造物等放火の疑いで2日に再逮捕されたのは、福岡市西区の無職・浜田伊知郎容疑者（23）です。警察によりますと浜田容疑者は先月10日未明、福岡市西区の自宅リビングに火をつけ全焼させた疑いです。全焼した部屋のベランダからは浜田容疑者と同居していた祖母・吉村悦子さん（74）の遺体が見つかり、司