２日午前１１時半頃、長野県小谷村の北アルプス・風吹岳（標高１８８８メートル）で雪崩が発生し、登山者から「複数人が巻き込まれた」と、１１０番があった。県警ヘリが出動し２人を救助した。県警大町署の発表によると、巻き込まれたのは複数のパーティーからなる１０人程度で、救助された２人以外は自力で脱出したという。現場は標高１４００メートル付近。同署が救助された２人の容体や、脱出した人たちの負傷の有無を確認