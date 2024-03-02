自民党松山市議団代表の松本博和市議（６３）が登庁にかかる交通費（費用弁償）を過大受給していた問題で、松山市議会は１日、政治倫理検討協議会（政倫協）を開いた。終了後、松本市議は報道陣の取材に応じ、「市民の皆さんに心配や迷惑をかけて大変申し訳ない。制度への認識が渡部克彦議長と食い違っていた」と謝罪した。松本市議は２０１４年に初当選。離島の中島を自宅として届け出ているにもかかわらず、市中心部のマンシ