神戸松蔭女子学院大（神戸市灘区）は１日、２０２５年４月から名称を「神戸松蔭大学」に変更し、男女共学化する予定と発表した。同大学は１８９２年、英国人宣教師らが設立した「松蔭女学校」がルーツ。現在は文学部、人間科学部、教育学部の３学部と大学院（共学）があり、約１６００人が在籍する。少子化が進む中、入学者は２０２０年度の５８４人から２３年度には２４３人へと半減。社会的に多様性が重視される傾向が強ま