相次ぐ千葉県東方沖を震源とする地震について、政府の地震調査委員会は「今後、震度5弱程度の強い揺れが観測される可能性がある」として、注意を呼びかけています。千葉県東方沖やその周辺では地震活動が活発になっていて、きのう午前5時40分ごろと、きょう午前1時50分ごろには最大震度4を観測する地震が発生しています。政府の地震調査委員会は、房総半島沖でプレートの境界がゆっくり滑る現象「スロースリップ」が検出されたとし