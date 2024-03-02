洋菓子店を全国展開するシャトレーゼホールディングス（甲府市）は2月29日、信州の地酒「白馬錦」の蔵元である薄井商店（長野県大町市）を買収すると発表した。全株式を3月1日付で取得し、子会社化する。買収額は非公表。シャトレーゼはグループで、和洋菓子の製造販売やワイナリー、ホテル、ゴルフ場などの事業を手がけている。今回の買収で新たに日本酒の製造販売に参入する。薄井商店は1906年創業で、地元産の米と北アル