世界的にも異例のペースで少子化が進む韓国で、自治体や企業が思い切った支援策を打ち出している。子どもが産まれたら、「1億ウォン（約1100万円）」を支給する、との発表が相次いでいる。【写真】ノーキッズゾーンに塾ぐるぐる…「韓国脱出」東京に移住した母の決意ソウル近郊の300万都市で、韓国の空の玄関となる仁川国際空港を抱える仁川市。昨年12月、「仁川型の政策大転換の始まり」などと称し、市内で産まれた子どもを対