北海道・札幌市では、外国人観光客によって路線バスが満員となり、地元の人が乗車できない問題が発生している。特にススキノから定山渓温泉へ向かうバスが影響を受けており、市は具体的な対策を打ち出せていない状況だ。バスは外国人観光客ですぐに満員に札幌市民は困っていた。路線バスに乗りたくても、バス運転手が「満員ですので次便ご利用ください」とアナウンス。利用客は「もう乗れない…」とつぶやいた。一部の地域で、地元