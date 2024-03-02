お笑いコンビ「東京ダイナマイト」のハチミツ二郎が２日までに自身の「Ｘ」（旧ツイッター）を更新。現在入院していることを明かし、それに伴い単独ライブの中止を発表した。二郎は昨年３月、母親をドナーとした、腎移植手術を受けたことを公表。「Ｘ」を通して「１年前から準備して都内病院で腎移植手術を行いました」「ドナーは母親でした。が、手術は上手くいきませんでした」と説明していた。この日、二郎は「昨年から続