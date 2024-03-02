◇プロ野球・巨人球団創設90周年記念親善試合練習日(1日、台北ドーム)巨人の門脇誠選手が2日に行われる中信ブラザーズとの親善試合に向けて取材に応じました。多くの台湾メディアが集まったこの日の練習。アジアプロ野球チャンピョンシップでサヨナラ打を放っただけに、台湾で門脇選手の人気が急上昇していることが台湾メディアから伝えられました。その実感について問われると「ホテルから出たらすごいたくさんのファンの方がい