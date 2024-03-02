外国人観光客を魅了する、ニッポンの自動販売機。昭和に製造された100台以上のレトロな自販機がずらりと並ぶ名物スポットにも今、外国人観光客が殺到しています。さらに追跡すると、世界には日本にない驚きの自販機が次々と…。日本も海外もすごい！古くて新しい、世にも不思議な自動販売機の世界を追跡しました。【画像】世界のユニーク自販機…アメリカには“超巨大”車の自販機カナダには値段が変化する自販機も■外国人が